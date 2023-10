Boris Becker est le nouvel entraîneur d'Holger Rune

L'ancien tennisman Boris Becker (55 ans) est le nouvel entraîneur du Danois Holger Rune (ATP 6). Le triple vainqueur allemand de Wimbledon l'a révélé jeudi dans le podcast hébérgé par Eurosport. "Je peux confirmer que je suis l'entraîneur d'Holger Rune. C'est un très bon moment. Mon emploi du temps me le permet et j'ai toujours été intéressé par lui parce qu'il joue avec tant d'investissement et de caractère", a-t-il expliqué.