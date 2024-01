Borna Coric, tête de série N.1, a besoin de matchs

"Je m'attendais à des difficultés", a reconnu le Croate. "Je suis redescendu au classement et dans des Challenger à cause de mon épaule et je sais qu'en Challenger, il n'y a pas de grandes différences avec le niveau des joueurs. Je savais que ce serait des matchs difficiles toute la semaine, et j'ai besoin de matchs comme ça."

Les 3 et 4 février, la Croatie affrontera la Belgique en Coupe Davis. Coric ne sera pas de la partie. "Je veux améliorer mon tennis et mon classement, et pour ça, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même, sur ma carrière", a-t-il expliqué. "Je ne peux pas jouer cette semaine et la prochaine en Coupe Davis. C'est dangereux de faire des matchs si rapprochés en ce moment. Mais bien sûr, je ferai un appel à mes équipiers après avoir vu les joueurs belges", a souri Coric.