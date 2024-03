Buvaysar Gadamauri éliminé au 1er tour en double

Buvaysar Gadamauri (ATP 530 en double) et son partenaire danois Johannes Ingildsen (ATP 264 en double) ont été éliminés au premier tour du double du tournoi de tennis Challenger 50 de Hambourg, épreuve sur surface dure dotée de 36.900 euros. La paire belgo-danoise a été battue 7-5, 6-4 par le duo suisse composé de Marc-Andrea Hüsler (ATP 268 en double) et Alexander Ritschard (ATP 630 en double). La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes.