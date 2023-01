BW Open - La performance pour Gauthier Onclin qui élimine le Français Hugo Humbert au 1er tour

(Belga) Gauthier Onclin a réussi à se qualifier pour le deuxième tour du BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, disputé sur surface dure doté de 145.000 dollars.

Issu des qualifications, le Liégeois, 21 ans, 338e mondial, a sorti une belle performance mercredi en sortant le Français Hugo Humbert (N.3), 24 ans, 106e joueur du monde, en deux manches 7-5 et 6-1 au bout de 1 heure et 24 minutes de jeu. Hugo Humbert a remporté le tournoi ATP d'Anvers en 2020 et fut 25e mondial en 2021. Le Français était arrivé il y a deux jours en Belgique après son élimination au 3e tour à l'Open d'Australie face au Danois Holger Rune, 10e mondial. Victorieux dimanche du 15.000 dollars à Bressuire en France, Gauthier Onclin jouera au deuxième tour (8es de finale) contre le Letton Ernests Gulbis (ATP 314), 34 ans, qui aura la particularité d'avoir abandonné au 2e tour des qualifications contre Tibo Colson avant d'être repêché comme 'lucky loser'. Le Letton, ex-10e mondial, demi-finaliste à Roland-Garros en 2014 et vainqueur du Challenger de Mons en 2007 (en battant Kristof Vliegen en finale), a battu au premier tour le Slovaque Lukas Klein (ATP 141), 24 ans, 6-4, 6-2 le jour de son abandon en qualifications. (Belga)