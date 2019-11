Cabal et Farah, futurs adversaires de la Belgique, battus aux portes de la finale

(Belga) Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, premiers mondiaux en double, se sont inclinés en demi-finales du Masters de fin d'année, samedi à l'O2 Arena de Londres. Les Colombiens, qui défieront la Belgique dans quelques jours à Madrid en Coupe Davis, ont été battus par le Sud-Africain Raven Klaasen (ATP 11) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 18) sur le score de 6-7 (5), 7-6 (10) et 10/6 après 2h08 de jeu.

C'est la deuxième année de suite que le duo colombien, vainqueur à Wimbledon et à l'US Open cette saison, voit son parcours s'arrêter aux portes de la finale. Klaasen et Venus, qui disputent leur deuxième Masters ensemble après une élimination en phase de poules en 2018, défieront dimanche (16h30) les vainqueurs du duel qui oppose les Français Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut au duo composé du Brésilien Marcelo Melo et du Polonais Lukasz Kubot. (Belga)