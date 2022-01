Cadeaux suspects, visites surprises et vol de chaussure: la jeune joueuse Emma Raducanu harcelée par un homme marié

Emma Raducanu, jeune star du tennis mondial de 19 ans, a vécu un véritable enfer ces dernières semaines. Elle a en effet été harcelée par un homme marié, tombé sous son charme, qui a su trouver son domicile. L'homme a finalement été arrêté.

C'est une période glaçante qu'a connu la jeune Emma Raducanu. Âgée de 19 ans, l'Anglaise s'est dessinée comme une grande promesse du tennis mondial et a tapé dans l'oeil de nombreux fans, qui y voient une future championne en puissance. Mais un homme a pris les choses beaucoup trop à cœur.

Cet homme marié, âgé de 35 ans, est tombé sous le charme de Raducanu pendant le confinement, en regardant ses matchs à la télévision. Sans emploi, il va alors mener une enquête pour trouver où vit la jeune femme. Il va y parvenir et commencer à rendre des visites surprises à la joueuse, qui ne le connaissait pas. Ancien livreur, il a utilisé ce prétexte pour déposer des cadeaux au domicile de l'Anglaise, qui vit avec ses parents.

Il a par exemple offert un bouquet de fleurs au mois de novembre. Ce bouquet contenait un petit mot comprenant le nom de l'épouse de son admirateur, mais aussi de son chien et une référence étrange. "Rien d'autre à dire, tu mérites de l'amour", a écrit le suspect. Les parents l'ont alors réprimandé, demandant de ne plus venir sur place dans le futur. Ce qu'il va tout de même refaire.

En décembre, l'homme déposait une enveloppe rouge dans la boîte aux lettres, avec à l'intérieur une carte reprenant le chemin parcouru par le suspect. "J'ai fait 37 km pour toi", a écrit cette personne. Il a ensuite décoré un arbre situé à l'avant de la maison pour les fêtes de Noël et s'est emparé d'une chaussure située à l'entrée, pensant qu'il s'agissait d'une chaussure de Raducanu. C'est finalement le papa qui l'a repéré au travers d'une caméra de sécurité, avant de le poursuivre jusqu'à l'arrêt de bus et d'appeler la police.

L'homme a été interpellé et a justifié son vol par l'envie d'avoir un souvenir de son aventure. S'il a présenté ses excuses, il a désormais l'interdiction de contacter la joueuse et son entourage et de se rendre dans leur rue. Il va maintenant être jugé. L'Anglaise, elle, veut déménager, ne se sentant plus en sécurité après de telles mésaventures.