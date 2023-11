Carlos Alcaraz bat Daniil Medvedev et se qualifie pour les demies où il défiera Djokovic

Carlos Alcaraz (ATP 2) s'est qualifié pour les demi-finales de l'ATP Finals de tennis, le "tournoi des maîtres", joué en salle sur surface dure et doté de 15 millions de dollars, vendredi à Turin. L'Espagnol de 20 ans a battu Daniil Medvedev (ATP 3) en deux manches 6-4 et 6-4 après 1 heure et 20 minutes.