Carlos Alcaraz conserve la première place avant l'US Open

Carlos Alcaraz entamera la défense de son titre à l'US Open en tant que N.1 mondial. L'Espagnol conserve sa place au sommet du classement mondial des joueurs de tennis publié dimanche, à la veille du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem.

La différence avec le Serbe Novak Djokovic reste minime, vingt points (9.815 contre 9.795). Le Russe Daniil Medvedev (6.260) reste troisième. Le reste du top-20 est aussi inchangé.

L'Argentin Sebastian Baez grimpe de dix places grâce à sa victoire à Winston-Salem et est 32e. Le finaliste, Tchèque Jiri Lehecka, gagne six places et pointe au 29e rang.