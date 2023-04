Carlos Alcaraz dispose de Stefanos Tsitsipas en deux sets et renouvelle son titre

Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté dimanche la finale du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue en Espagne et doté de 2.772.480 euros. Le tenant du titre espagnol, première tête de série, a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), 2e tête de série, en 1 heure et 20 minutes: 6-3, 6-4. Le Murcien de 19 ans porte ainsi son total de titres en 2023 à trois, après ceux de Buenos Aires et au Masters 1000 d'Indian Wells. Ce deuxième triomphe consécutif à Barcelone lui offre son neuvième trophée sur le circuit ATP en douze finales.