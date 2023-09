Carlos Alcaraz écarte Matteo Arnaldi et attend Zverev ou Sinner en quarts de finale

Carlos Alcaraz s'est qualifié sans encombre pour les quarts de finale de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi à New York.

En 2022, Alcaraz, 20 ans, avait remporté le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière à l'US Open avant de remporter Wimbledon en juillet dernier. Arnaldi, 22 ans, disputait le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière après Roland-Garros et Wimbledon cette année.

Sur le court Arthur Ashe, Alcaraz, N.1 mondial et tenant du titre à Flushing Meadows, s'est imposé en trois sets 6-3, 6-3, 6-4 contre l'Italien Matteo Arnaldi, 61e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 57 minutes.

En quarts de finale, l'Espagnol affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'Italien Jannik Sinner, 6e mondial et tête de série N.6, et l'Allemand Alexander Zverev, 12e mondial et tête de série N.12.