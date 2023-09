Carlos Alcaraz écarte Matteo Arnaldi et attend Zverev ou Sinner en quarts de finale

Carlos Alcaraz s'est qualifié sans encombre pour les quarts de finale de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi à New York.

Sur le court Arthur Ashe, Alcaraz, N.1 mondial et tenant du titre à Flushing Meadows, s'est imposé en trois sets 6-3, 6-3, 6-4 contre l'Italien Matteo Arnaldi, 61e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 57 minutes.

En quarts de finale, l'Espagnol affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'Italien Jannik Sinner, 6e mondial et tête de série N.6, et l'Allemand Alexander Zverev, 12e mondial et tête de série N.12.

Dans la foulée d'Alcaraz, Andrey Rublev, 8e mondial et tête de série N.8, a également composté son ticket pour les quarts de finale. Le Russe a eu besoin de quatre sets 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 en 2 heures et 44 minutes pour venir à bout du Britannique Jack Draper, 123e mondial.

Quart de finaliste à trois reprises, son meilleur résultat à New York, Rublev, 25 ans, sera opposé au vainqueur du match entre son compatriote Daniil Medvedev, 3e mondial et tête de série N.3, et l'Australien Alex De Minaur, 13e mondial et tête de série N.13.