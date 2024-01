Carlos Alcaraz pour la première fois en quarts de finale à Melbourne

Carlos Alcaraz s'est adjugé sans problème le dernier billet pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. L'Espagnol, 2e mondial et tête de série N.2, a sorti en 8e de finale le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 60) en trois sets 6-4, 6-4, 6-0 en 1 heure et 50 minutes.

L'Open d'Australie était le dernier tournoi majeur où Alcaraz, déjà double lauréat en Grand Chelem à vingt ans (US Open 2022 et Wimbledon 2023), n'avait pas encore atteint les quarts de finale. Il avait été stoppé au deuxième tour à Melbourne en 2021 et au troisième en 2022. Il était blessé à la cuisse droite en 2023.

En quarts de finale, Alacaraz affrontera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6), tombeur en cinq sets et 4h05 de jeu du Britannique Cameron Norrie (ATP 22), qu'il a battu 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (10/3).