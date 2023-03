Carlos Alcaraz retrouve la place de N.1 mondial, David Goffin glisse à la 42e place

Alcaraz devance ainsi Djokovic, le Grec Stefanos Tsitsipas, le Norvégien Casper Ruud et Medvedev qui réintègre le top 5. Le Canadien Felix Auger-Aliassime gagne lui quatre places et se hisse en 6e position devant le Russe Andrey Rublev, le Danois Holger Rune, le Polonais Hubert Hurkacz et l'Américain Taylor Fritz qui perd 5 places.

Côté belge, David Goffin, absent depuis un mois à cause d'une blessure au genou, perd lui deux places et se classe 42e. Zizou Bergs fait lui un bond de quatre places et se retrouve 135e. Joris De Loore gagne cinq positions et grimpe à la 189e place. En bas de classement, Alexander Blockx, vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors, se hisse en 943e position, gagnant 295 places.