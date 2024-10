Carlos Alcaraz salue "l'héritage inégalable" de son idole

"De l'enfant qui te regardait à la télévision et rêvait de devenir joueur de tennis à celui qui a eu l'immense privilège de jouer à tes côtés à Roland-Garros et de représenter l'Espagne aux Jeux olympiques!" a publié sur X le deuxième joueur mondial accompagné de deux photos aux côtés de son idole, l'une enfant et l'autre cet été pendant les JO.

"Merci beaucoup d'avoir été un exemple à tous les niveaux, ton héritage est inégalable !J'ai tellement apprécié te voir jouer, tu me manqueras beaucoup lorsque tu arrêteras après la Coupe Davis, Rafa !", écrit Alcaraz, battu en quarts de finale du tournoi de Shanghai par le Tchèque Tomas Machac jeudi.