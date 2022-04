Carlos Alcaraz vient à bout d'Alex De Minaur et rejoint Carreno Busta en finale

(Belga) Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 2.661.825 euros, où il affrontera son compatriote Pablo Carreno Busta, dimanche, en Espagne. Le jeune Espagnol, 11e mondial et tête de série N.5, est venu à bout 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-4 de l'Australien Alex De Minaur (ATP 25/N.10).

Interrompue en raison de la pluie samedi alors que le score était de 2-2 dans le premier set, la demi-finale a dû se conclure dimanche matin. Mené 1 set à 0 et 5-6 dans le deuxième set, Alcaraz a dû sauver deux balles de match sur le service de son adversaire. Il a ensuite remporté le jeu décisif pour arracher le troisième set, où il a émergé. Alcaraz, 18 ans, disputera la quatrième finale de sa carrière sur le circuit, la troisième de la saison. Il a remporté toutes ses finales précédentes, à Umag l'an passé, à Miami et à Rio de Janeiro cette année. En finale, il affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19/N.8), vainqueur 6-3, 6-4 de l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 15/N.6) dans l'autre demi-finale, qui s'est également terminée dimanche. L'Espagnol, 30 ans, visera un 7e titre sur le circuit ATP. Il s'agira du premier duel entre les deux joueurs. La finale se jouera plus tard dans la journée. (Belga)