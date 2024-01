Caroline Wozniacki qualifiée pour le deuxième tour après l'abandon de Magda Linette

Wozniacki, 252e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, menait 6-2, 2-0 face à Linette, 24e mondiale et tête de série N.20, avant l'abandon de cette dernière. Au deuxième tour, elle affrontera la qualifiée russe, Maria Timofeeva, 144e mondiale, qui a battu la Française Alizé Cornet, 112e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, en deux sets 6-2, 6-4.

La Danoise, 33 ans, effectuait son grand retour à l'Open d'Australie, quatre ans après sa dernière apparition à Melbourne. À l'issue de l'édition 2020 du tournoi, elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière avant de finalement revenir à la compétition durant l'été 2023. Devenue maman de deux enfants, Wozniacki avait atteint le quatrième de l'US Open début septembre.