Casper Ruud bat Matteo Berrettini et renouvelle son titre à Gstaad

(Belga) Tenant du titre, Casper Ruud a renouvelé son titre au tournoi ATP 250 de Gstaad, dimanche en Suisse. Le Norvégien, 5e mondial et tête de série N.1, a battu l'Italien Matteo Berrettini, 15e mondial et tête de série N.2, en finale de cette épreuve sur terre battue dotée de 534.555 euros.

Ruud, 23 ans, l'a emporté en trois sets 4-6, 7-6 (7/4), 6-2 contre Berrettini, 26 ans, au terme d'une rencontre qui a duré 2 heures et 33 minutes. Finaliste de Roland-Garros le mois dernier, le Norvégien remporte ainsi le 9e tournoi de sa carrière, le 3e cette saison après ceux de Genève et Buenos Aires. Berrettini a lui disputé la 11e finale de sa carrière sur le circuit et reste bloqué à sept titres. (Belga)