Casper Ruud battu en finale de l'US Open "déçu mais très fier"

(Belga) "Déçu" par sa défaite en finale de l'US Open dimanche face à Carlos Alcaraz, qui le prive en outre de la place de numéro 1 mondial, le Norvégien Casper Ruud s'est néanmoins félicité d'avoir "joué un tennis phénoménal" à New York.

"Je suis bien sûr déçu que cela ne se soit pas passé comme je le voulais, mais je suis heureux que nous ayons joué l'un contre l'autre, pour le titre et la place de numéro 1 mondial. C'est mérité, vu nos bons résultats tout au long de l'année. Je suis très fier d'être N.2. Dans un sens, c'est une bonne chose: je peux encore courir après la première place. Mais ce sera certainement difficile. C'est incroyablement impressionnant ce que Carlos a déjà accompli et parfois dur de croire qu'il n'est qu'un adolescent. Mais, il l'est. Il a 19 ans, quatre de moins que moi. Il est un de ces quelques rares talents qui apparaissent de temps en temps dans le sport. Il a élevé son niveau de jeu quand il le fallait. Surtout dans la troisième manche, (quand la partie) était proche de tourner en ma faveur. J'ai eu quelques balles de set (deux, ndlr) et je n'ai pas pu les convertir. C'est le set qui a peut-être décidé du match. Tout le mérite lui revient. En même temps, je suis fier de moi. J'ai tout donné sur le court. J'ai joué un tennis phénoménal pendant ces deux semaines. J'espère avoir une autre chance de remporter un Majeur à l'avenir. Si vous atteignez une finale d'un Grand Chelem, peu importe contre qui vous jouez, ce sera un grand joueur de l'autre côté du filet. Aujourd'hui j'y croyais davantage. Je pense que ces deux tournois ont renforcé ma confiance pour en gagner un". (Belga)