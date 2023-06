Casper Ruud : "J'ai donné tout ce que j'avais"

Casper Ruud s'est exprimé sur le court Philippe-Chatrier après sa défaite en finale à Roland-Garros dimanche face au Serbe Novak Djokovic: 7-6 (7/1), 6-3, 7-5 : "Il faut commencer pas Novak. Encore un jour et encore un record pour toi. C'est difficile à expliquer à quel point c'est incroyable et quel talent tu as. C'est certainement le meilleur joueur du monde que l'on a ici. Je suis heureux d'être le premier à pouvoir de te féliciter et ils seront nombreux à le faire. Toi, ton équipe vous faites un travail incroyable. Je suis content d'être revenu en finale cette année et je vais travailler très dur pour revenir l'année prochaine en finale."