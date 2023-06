Casper Ruud : "J'espère que la troisième sera la bonne"

"Je n'ai jamais pensé en arrivant ici que j'étais un des favoris. J'ai essayé de prendre les choses un match à la fois et je me disais que j'adorerais d'être en final comme l'année dernière. Ces derniers jours ont été formidables. J'espère que le 3e fois (3e finale en Grand Chelem; NdlR) sera la bonne".

Il rencontrera Novak Djokovic en finale. "Ce sera dur. L'année dernière contre Rafa et cette année contre Novak. Ce sont les deux joueurs les plus difficiles à jouer dans l'histoire. Je sais que Novak voudrait être le plus grand joueur. Je vais faire tout ce que je peux. Lui visera son 23e titre (en Grand Chelem) et moi mon premier."