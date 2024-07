Cazaux gagne l'autre France-Belgique du soir en battant Bergs: "Beaucoup de fierté"

Zizou qui pleure et Arthur qui rit. Arthur Cazaux (ATP 98) était ravi, lundi soir, d'être sorti vainqueur d'un match épique contre Zizou Bergs (ATP 82) au premier tour à Wimbledon. Sur le Court n°4, le Montpelliérain, 21 ans, s'est imposé 6-1, 6-4, 6-7 (2/7), 6-7 (4/7), 7-6 (10/8) après 4h34 pour signer sa première victoire sur le gazon du All England Club.

"Je ressens beaucoup de fierté", a-t-il expliqué aux médias français après sa victoire. "Cela fait un petit moment que je n'avais pas renoué avec la victoire. J'ai eu pas mal de petites mésaventures, entre mes problèmes de santé à Miami et ma grosse entorse à Barcelone. Je suis très content d'avoir gardé une super attitude durant tout le match, même s'il y a eu des hauts et des bas dans mon tennis. Je suis resté très stable dans ma tête. C'est ce qui m'a permis de l'emporter à la fin, même si j'aurais pu m'imposer plus facilement vu que je menais 7-0 au super tie-break. J'ai bien su me ressaisir à 8-8 en sortant un grand retour, puis une grosse première."

Révélation de l'Australian Open, où il avait atteint les huitièmes de finale, Arthur Cazaux a donc gagné l'autre France-Belgique, après celui des Bleus contre les Diables Rouges à Düsseldorf pour une place en quart de finale de l'Euro 2024 de football.