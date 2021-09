Ces icônes du sport encore au plus haut niveau après 40 ans

Comme Zlatan Ibrahimovic, rappelé mardi en sélection suédoise à l'aube de ses 40 ans, qu'il fêtera dimanche, d'autres légendes du sport repoussent les limites du temps après le cap de la quarantaine.

. Tom Brady - 44 ans

L'icône du football américain a célébré ses 44 ans mardi. Brady a remporté sept Super Bowl, dont six avec les New England Patriots et un, en 2021, avec les Tampa Bay Buccaneers.

Le Californien est également le plus vieux joueur à avoir été élu MVP (meilleur joueur) d'un Super Bowl après la victoire 31-9 contre Kansas City en février.

"Je me sens béni et prêt pour la saison 2022!!", a écrit mercredi sur Twitter celui qui est considéré comme le plus grand quaterback de tous les temps.

Formiga - 43 ans

La footballeuse brésilienne Formiga compte plus de 200 sélections depuis ses débuts à 17 ans, en 1995. La milieu de terrain a évolué dans pas moins de 15 clubs, de Sao Paulo à Malmö en passant, entre autres, par New Jersey et le Paris Saint-Germain.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), elle est devenue la première femme alignée dans un sport collectif à participer à sept JO.

"J'ai l'intention de jouer jusqu'à mes 45 ans. J'adore ça. Ca va être difficile de s'arrêter", a-t-elle déclaré à Tokyo, où le Brésil a été éliminé par le Canada en quarts de finale.

Valentino Rossi - 42 ans

Avec neuf titres de champion du monde de moto au compteur, dont sept dans la catégorie reine (MotoGP), Valentino Rossi a annoncé début août qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison en cours, après 26 ans de carrière.

Le dernier titre mondial de l'Italien remonte à 2009, lui qui a perdu sa place au sein de l'écurie Yamaha à la fin d'une saison 2020 perturbée par la pandémie et qu'il avait terminée à une décevante 15e place.

Il dispute actuellement sa dernière saison au sein de l'équipe filiale de Yamaha, et pointe à la 19e place au classement.

Serena Williams - 40 ans -

Lauréate de vingt-trois titres du Grand Chelem (7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 6 US Open et 7 Wimbledon), l'Américaine reste à une longueur de la recordwoman de titres en Majeurs, l'Australienne Margaret Court (24).

Au cours d'une carrière qui s'étire depuis vingt-ans, elle a également glané 14 titres Majeurs en double, quatre titres olympiques, dont un en simple obtenu à Londres, en 2012, et trois en double, aux côtés de sa soeur aînée, Venus (2000, 2008 et 2012).

L'ancienne numéro un mondiale, retombée au 40e rang mondial, n'a plus gagné de Grand Chelem depuis janvier 2017, à l'Open d'Australie. Le dernier de ses 73 titres remonte à janvier 2020, lors du tournoi d'Auckland (WTA 250).

Roger Federer - 40 ans -

Avec vingt trophées en Grand Chelem (6 Open d'Australie, 1 Roland-Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open), le Suisse détient le record de titres en Majeurs avec l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic.

Modèle de longévité, depuis ses débuts professionnels en 1998, il est le deuxième tennisman, derrière Djokovic qui a passé le plus de semaines (310) à la place de numéro un mondial dans l'histoire du classement ATP, créé en 1973.

Sacré en double, avec Stanislas Wawrinka, aux Jeux olympiques aux JO de Pékin en 2008, le natif de Bâle n'a jamais été titré en simple aux Jeux, échouant de peu, en finale, face à Andy Murray, à Londres (2012). Opéré du genou en août dernier, le 9e mondial ne jouera plus cette saison. Une troisième intervention chirurgicale en deux ans qui laisse planer le doute sur la suite de sa carrière.

Le dernier de ses 103 titres sur le circuit ATP remonte à octobre 2019, chez lui, lors du tournoi de Bâle (ATP 500).

Gianluigi Buffon - 43 ans

Légende de la Juventus, champion du monde avec l'Italie en 2006, le gardien de but Gianluigi Buffon est de retour à Parme, le club de ses débuts, pour boucler une carrière légendaire.

Depuis 1995, +Gigi+ a étalé sa présence au haut niveau sur quatre décennies, suivant les traces d'un autre portier mythique italien, Dino Zoff, champion du monde avec la Nazionale à 40 ans, en 1982.

A Parme, il évoluera en Serie B, la deuxième division italienne. Un championnat qu'il a déjà connu lors de la saison 2006/2007 avec la Juventus, reléguée pour l'affaire du Calciopoli.

Il ne devrait donc pas avoir l'occasion de croiser Zlatan Ibrahimovic, qui rejoindra le club des footballeurs quadragénaires en octobre, a priori toujours sous les couleurs du Milan AC.