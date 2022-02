Challenger Cherbourg - Ruben Bemelmans et Zizou Bergs éliminent la tête de série N.1et filent en demie du double

(Belga) Ruben Bemelmans et Zizou Bergs ont rejoint le dernier carré du tableau du double du tournoi de tennis Challenger de Cherbourg, joué en salle sur surface dure et doté de 45.730 euros, jeudi en Normandie.

Le duo limbourgeois a dominé au 2e tour (quarts de finale) les Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul, qui formaient la tête de série N.1 : 4-6, 6-2 et 10/6 au super-tiebreak. La rencontre s'est achevée après 1h14. Les Français Jonathan Eysseric et Quentin Halys seront leur dernier obstacle sur la route de la finale. Bemelmans (ATP 218) et Bergs (ATP 188), N.4 et N.2 belges, se retrouveront des deux côtés du filet en quarts de finale du simple. Il s'agira d'un premier match entre eux sur le circuit pro Challenger/ATP. (Belga)