Challenger d'Ismaning - Michael Geerts éliminé au premier tour par la première tête de série

(Belga) Michael Geerts a été éliminé au premier tour du tournoi Challenger d'Ismaning, joué sur moquette et doté de 45.730 euros, mardi en Allemagne.

Geerts, 267e mondial, s'est incliné en deux sets 7-6 (10/8), 6-4 contre le Français Quentin Halys, 78e mondial et tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes. Geerts dispute également le double en Allemagne. Associé au Finlandais Patrik Niklas-Salminen, il affrontera au premier tour les Allemands Jakob Schnaitter et Mark Wallner, bénéficiaires d'une invitation. (Belga)