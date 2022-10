(Belga) Michael Geerts, associé au Finlandais Patrik Niklas-Salminen, s'est qualifié pour les demi-finales du double au Challenger d'Ismaning, épreuve sur surface dure dotée de 45.730 euros, jeudi en Allemagne.

La paire belgo-finlandaise a battu en quarts de finale le Néerlandais Robin Haase et l'Allemand Daniel Masur en deux manches 6-3 et 7-6 (7/5). Pour une place en finale, Geerts et Niklas-Salminen seront opposés aux Polonais Szymon Walkow et Kacper Zuk. (Belga)