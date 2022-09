Challenger d'Orléans - Joris De Loore au 2e tour

(Belga) Joris De Loore (ATP 330) s'est qualifié mardi pour le 2e tour du tournoi de tennis d'Orléans, une épreuve du circuit Challenger sur surface dure dotée de 134.920 euros.

Le Brugeois, issu des qualifications, a battu au 1er tour le Français Antoine Escoffier (ATP 206) en deux sets 6-3, 7-6 (7/3). Il aura de nouveau un adversaire français au tour suivant, puisqu'il sera opposé à Hugo Gaston, 81e et 2e tête de série, qui a pour sa part écarté l'Allemand Daniel Masur (ATP 176) en trois manches 6-0, 2-6, 6-2. Second Belge engagé à l'Open d'Orléans, Michael Geerts s'est qualifié lundi pour le 2e tour du double. Associé au Tunisien Skander Mansouri, il a battu le Suisse Luca Margaroli et l'Autrichien Maximilian Neuchrist 7-6, 7-6 (7/5). L'Anversois, 226e mondial, entrera en lice mardi en simple face à la 1e tête de série du tournoi, le Français Corentin Moutet, classé 64e à l'ATP. (Belga)