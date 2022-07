Challenger de Brunswick - Michael Geerts éliminé au premier tour

(Belga) Repêché dans le tableau final après un forfait, Michael Geerts (ATP 250) s'est incliné au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Brunswick, joué sur terre battue et doté de 134.920 euros, mardi en Allemagne.

Le Belge de 27 ans a été battu 6-7 (9/11), 6-2, 6-3 par le Chinois Zhang Zhizhen. La rencontre a duré 2 heures et 35 minutes. Au 2e tour du Brawo Open, Zhang affrontera l'Espagnol de 25 ans Pedro Martinez, 50e mondial et tête de série N.1 du tableau, venu à bout 7-6 (8/6), 4-6, 6-4 du Libanais aux origines allemandes Benjamin Hassan, 27 ans et 322e au classement ATP. Geerts, seul Belge engagé en Basse-Saxe, avait été battu au second tour des qualifications. Étant le mieux classé des éliminés à ce stade, il a bénéficié du retrait d'un joueur pour intégrer le tableau final.