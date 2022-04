Challenger de Lugano - Ruben Bemelmans gagne son troisième tournoi de l'année en double

(Belga) Ruben Bemelmans (ATP 179 en double) et son partenaire allemand Daniel Masur (ATP 213 en double) ont remporté le tournoi du double au Challenger de Lugano, épreuve de tennis sur surface dure dotée de 45.730 euros, samedi en Suisse.

Le duo belgo-allemand s'est joué 6-4, 6-7 (5/7), 10/7 de la paire suisse formée par Jérôme Kym (ATP 2073 en double) et Leandro Riedi (ATP 292 en double). La rencontre a duré une heure et demie. Bemelmans, 34 ans, s'offre un 13e titre en double sur le circuit Challenger. C'est son troisième de l'année après ceux glanés à Bendigo et Turin, déjà avec Daniel Masur. Les deux joueurs ont remporté quatre autres tournois ensemble, deux l'an passé et un en 2019 sur le circuit Challenger et ainsi qu'un ITF en 2020. Le palmarès de Bemelmans en double comprend aussi un tournoi ATP gagné à Los Angeles en 2012 aux côtés de Xavier Malisse et cinq tournois Futures. En simple à Lugano, Ruben Bemelmans (ATP 299) n'avait pas franchi le cap des qualifications. (Belga)