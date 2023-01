Challenger de Nonthaburi : Michael Geerts au 2e tour

(Belga) Michael Geerts s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi de tennis sur surface dure de Nonthaburi, une épreuve du circuit Challenger dotée de 80 000 dollars, lundi en Thaïlande.

L'Anversois, 254e mondial et tête de série N.5, a battu au 1er tour le Thaïlandais Palaphoom Kovapitukted, 725e mondial et bénéficaire d'une wildcard, en deux sets 6-1, 6-3 et une heure de jeu. Au tour suivant, Geerts affrontera pour une place en quarts de finale le Tchèque Marek Engel (ATP 264), qui a écarté le Japonais Hiroli Moriya (TP 274) 6-1, 6-2. Seul Belge en lice en Thaïlande, Michael Geerts, 27 ans, y est aussi engagé en double aux côtés du Français Dan Added. (Belga)