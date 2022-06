Challenger de Parme - Michael Geerts battu en quarts de finale du double

(Belga) Michael Geerts s'est incliné en quarts de finale du double du tournoi Challenger de Parme, joué sur terre battue et doté de 134.920 euros, jeudi en Italie.

Associé au Portugais Gastao Elias, il a été battu 7-5, 6-2, après 60 minutes de jeu, par l'Américain Hunter Reese et le Tchèque Roman Jebavy, qui forment la paire tête de série N.1. En simple, Geerts, 250e mondial et issu des qualifications, avait été éliminé mercredi en huitièmes de finale après sa défaite en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) contre le Serbe Dusan Lajovic (ATP 69), tête de série N.2 et ancien 23e joueur mondial. (Belga)