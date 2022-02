Challenger de Pau - Ruben Bemelmans et Michael Geerts s'arrêtent en quarts de finale du double

(Belga) Ruben Bemelmans et Michael Geerts ont vu leur parcours en double au tournoi de tennis Challenger de Pau s'achever jeudi soir en quarts de finale. Le duo belge a été éliminé au 2e tour de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 90.280 euros. Ils ont cédé devant la paire franco-espagnole .Albano Olivetti/David Vega Hernandez après deux sets 6-4 et 6-4 et 1h06 de jeu.

Juste avant, Ruben Bemelmans (ATP 295), avait bataillé 2h08 avant de céder au 2e tour (huitièmes de finale) du simple face au Français Gilles Simon (ATP 148) 7-6 (7/3) et 7-5. (Belga)