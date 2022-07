Challenger de Pozoblanco - Michael Geerts se qualifie pour le deuxième tour

(Belga) Michael Geerts s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi Challenger de Pozoblanco, joué sur surface dure et doté de 45.730 euros, mardi en Espagne.

Geerts, 238e mondial, l'a emporté sur un double 6-4 contre l'Espagnol Inaki Montes-De La Torre, 553e mondial et issu des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes. Pour une place en quarts de finale, le N.3 belge affrontera le Français Antoine Escoffier, 193e mondial et tête de série N.8, qui s''est imposé 6-3, 6-7 (7/1), 6-4 devant l'Australien Omar Jasika, 410e mondial et issu des qualifications. Geerts est le seul Belge présent en Espagne. (Belga)