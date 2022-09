Challenger de Rennes - Joris De Loore et Yannick Mertens en quarts de finale du double

(Belga) Joris De Loore et Yannick Mertens se sont qualifiés pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis Challenger de Rennes, épreuve sur surface dure dotée de 67.960 euros. La paire belge a battu 6-2, 6-2 les Allemands Daniel Masur et Max Hans Rehberg au premier tour, mecredi.

Au tour suivant, De Loore et Mertens affronteront les Français Dan Added et Albano Olivetti, têtes de série N.2, vainqueurs 6-3, 6-3 de leurs compatriotes Arthur Reymond et Clément Tabur. De Loore (ATP 375), qui prend ainsi sa revanche sur Masur (ATP 184), et Mertens (ATP 858) ont été éliminés au premier tour en simple. (Belga)