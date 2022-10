Challenger de Séoul - Kimmer Coppejans éliminé au deuxième tour

(Belga) Kimmer Coppejans a été éliminé au deuxième tour du tournoi Challenger de Séoul, joué sur surface dure et doté de 132.800 dollars, jeudi en Corée du Sud.

Coppejans, 203e mondial, s'est incliné en deux sets 6-3, 6-4 face à l'Allemand Maximilian Marterer, 162e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 21 minutes. En double, où il est associé à Joris De Loore, l'Ostendais a été éliminé au premier tour mercredi après une défaite 7-5, 6-2 contre les Australiens Rinki Hijikata et Li Tu, têtes de série N.4. Joris De Loore, 317e mondial, a lui été éliminé au 2e tour des qualifications en simple face à l'Américain Aleksandar Kovacevic, 172e mondial et tête de série N.1 des qualifications.