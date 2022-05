Challenger de Troisdorf - Ruben Bemelmans et Zizou Bergs battus au 1er tour du double

(Belga) Ruben Bemelmans et Zizou Bergs ont été éliminés au premier tour du Challenger de Troisdorf, épreuve sur terre battue dotée de 45.730 euros, mardi en Allemagne. Le duo belge s'est incliné face à la paire formée par l'Allemand Hendrik Jebens et le Polonais Piotr Matuszewski 7-5, 2-6, 10/8. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.

Plus tôt dans la journée, Bergs (ATP 200) s'était qualifié pour le 2e tour du simple en battant 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5) l'Allemand Rudolf Molleker (ATP 454), bénéficiaire d'une invitation. Le Limbourgeois affrontera en 8e de finale le Suisse Dominic Stricker (ATP 199/N.6), vainqueur 3-6, 6-2, 6-1 de son compatriote Remy Bertola (ATP 497), issue des qualifications. Un autre Belge joue mardi au 1er tour de ce Saturn Oil Open. Kimmer Coppejans (ATP 282) débutera face au qualifié allemand Lucas Gersch (ATP 368).