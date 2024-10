Championnats d'Europe: les Lebrun préparent le marathon de Linz

Si tout se passe comme voulu, Félix et Alexis Lebrun pourraient être amenés à disputer quatre matches samedi, entre les deux quarts de finale du double (l'un à 10h35 contre le Belge Cédric Nuytinck et le Slovaque Lubomir Pistej, l'autre dans l'après-midi) et les 8es puis quarts du simple messieurs, là aussi programmés en début d'après-midi et soirée.

"On va faire un maximum de préparation de matches ce soir, on a un peu de temps", a expliqué de son côté Alexis, qui pourrait donc passer toute sa journée de samedi à la salle de la TipsArena de Linz, "ce serait bon signe", dit-il.

"Si on fait trois tableaux ça fait une +compète+ de malade", explique leur entraîneur Nathanaël Molin.

"On passe sur des WTT où l'on joue un match par jour en trois sets gagnants et demain on va peut-être s'envoyer quatre matches", dont des matches en simple en quatre sets gagnants, "je ne sais pas comment ils vont réagir à cela, on l'a jamais fait", complète-t-il.

- Félix Lebrun monte en puissance -

Félix Lebrun semble en tout cas prêt pour un potentiel marathon. Le Français a considéré jouer "de mieux en mieux, match après match", quelques minutes après avoir balayé en quatre sets le Suédois Mattias Falck 11-9, 11-4, 11-6, 11-8.

"J'ai joué à un super niveau, j'étais assez complet, je n'ai pas fait d'erreurs faciles", a-t-il poursuivi. "Ce qui pouvait me poser un peu problème depuis le début du tournoi, sur quelques coups droits que je loupe et que j’estimais faciles, là j’ai réussi à tous les mettre", s'est-il encore réjoui.

Le matin même, il avait pu prendre le pouls de la journée avec un double un peu plus disputé aux côtés de son frère Alexis contre l'Espagnol Alvaro Robles et le Roumain Ovidiu Ionescu. Une paire vice-championne du monde en 2019 (349e mondiale) face à laquelle les Lebrun ont dû s'employer après avoir laissé échapper un set (victoire 3-1, 11-9, 11-6, 8-11, 14-12).

"On était malmenés, à partir du 3e set ils ont augmenté leur niveau de jeu donc on était bien contents de le finir", a déclaré Alexis à l'issue de la rencontre où les deux Montpelliérains n'ont pas caché leur soulagement.

Alexis Lebrun a ensuite encore déployé un peu d'énergie pour se défaire du Finlandais Benedek Olah, 95e mondial, en six manches (4-2. 11-8, 9-11, 11-5, 12-14, 11-2, 11-5).

"Dès le début du match je sentais que ça n’allait pas être facile, je me sentais pas dans le rythme et il me gênait beaucoup avec son style de jeu", a expliqué le jeune homme de 21 ans, 19e mondial, qui a tout de même su garder son calme pour poursuivre lui aussi la quête d'un podium européen ce week-end, où il disputera son 8e match contre le Polonais Milosz Redzimski, tombeur de Simon Gauzy vendredi.

"Demain (samedi) c’est une journée qui compte, il faudra bien manger et bien dormir, j’ai hâte d’y être".