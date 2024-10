Championnats d'Europe: une famille en or, Alexis Lebrun au sommet

"Le plus beau jour de ma vie ? oui. Le problème est qu'il y en a beaucoup en ce moment, des plus beaux jours de ma vie", en rigole Alexis, quelques minutes après avoir dominé de la tête et des jambes l'Allemand Benedikt Duda en finale du simple, d'un cinglant quatre à zéro (11-5/11-8/11-6/11-2).

Les frères lumières. Deux mois après l'été bronzé du ping français aux Jeux olympiques, Alexis et Félix Lebrun continuent d'écrire leur histoire en ramenant deux titres de champions d'Europe de Linz, en double et en simple pour le frère aîné.

L'aîné des Lebrun est devenu à 21 ans le troisième champion d'Europe français, huit ans après Emmanuel Lebesson à Budapest et près d'un demi-siècle après Jacques Secrétin à Prague (1976). Et les deux frangins ont réalisé un peu plus tôt dans la journée une performance en double qui n'avait plus été vue depuis 24 ans.

Une médaille d'argent aux championnats du monde par équipes en début d'année, deux médailles de bronze olympiques cet été, et désormais deux titres européens, en simple et en double: l'année 2024 est plus que jamais l'année Lebrun.

"C'est un moment qu'on voulait vivre ensemble alors l'avoir vécu ici, aussi tôt dans notre carrière, c'est incroyable", a savouré Félix, le benjamin, 18 ans, qui a célébré le titre conquis en double avec son frère par un +check+ mêlant un peu de boxe et de volley, avant de se laisser tomber de bonheur à terre.