Cinq kalachnikovs pointées sur lui au fin fond de la Russie: l'anecdote incroyable de Jo-Wilfried Tsonga (vidéo)

Jo-Wilfired Tsonga est aujourd'hui un joueur reconnu. Mais comme tout le monde, le Français a fait le tour du monde à ses débuts pour tenter de gravir les échelons du tennis mondial. Parfois au prix de quelques surprises.

Quelle aventure a vécu le jeune Jo-Wilfried Tsonga il y a quelques années. Le Français, aujourd'hui reconnu parmi les très bons joueurs du circuit mondial, a révélé dans une interview son pire souvenir tennistique. Interrogé par Tennis Legend, il a raconté ce qui lui était arrivé à l'âge de 18 ans, qui il devait encore disputer des tournois Futures, destinés aux jeunes joueurs.

Tout commence à Togliatti, une ville russe située non loin de Samara. Le Français venait y disputer un tournoi pour grappiller quelques points, élément clé d'une arrivée sur le circuit professionnel. Sans argent et totalement seul, Tsonga a dû se débrouiller pour organiser le voyage par ses propres moyens. Sauf que rien ne va se passer comme prévu.

"J'ai atterri au fin fond de la Russie, dans une ville fantôme, avec que des alcooliques et des prostituées", a révélé le Manceau, visiblement dépassé à ce moment précis. Son visage va à nouveau se décomposer lors de son arrivée à l'hôtel. "En fait, c’était un hôtel de passe. J’avais une porte avec un espace d’environ 20 cm en bas de porte, donc j’entendais tout ce qu’il se passait dans l’hôtel et dans les couloirs. J’avais une fenêtre qui était cassée de long en large, des vieilles chaussettes sales dans les armoires. Et une horloge au-dessus de ma tête, qui faisait 'tic-tac, tic-tac, tic-tac…' Je devenais complètement fou", explique, sourire aux lèvres, le joueur français.

Heureusement, sur les courts, les choses se passent bien et Tsonga finit par remporter le tournoi. Mais comme souvent, le retour à la réalité fut brutal. Le joueur avait oublié de réserver son vol retour et devait atteindre jusqu'au lendemain pour rentrer à Paris. Arrivé à l'aéroport, il a eu droit à une nouvelle surprise: son visa n'était plus valable depuis... huit heures.

La guichetière lui a donc expliqué la situation en Russe et Tsonga a eu la pire idée possible. "Je fais une connerie, je lui tends un petit billet de vingt euros en me disant: 'ça va passer'. Elle appuie sur un bouton et là, cinq gardes armés arrivent avec des kalachnikovs. Ils m’entourent, je lâche tout. La coupe explose par terre. Les gars commencent à me crier dessus en pointant leurs fusils dans ma direction", raconte le Français.

La compagnie lui indique qu'il doit se rendre à Moscou pour régulariser sa situation et obtenir un nouveau visa. Soudain, comme dans un film, une inconnue apparaît. "Tout à coup, j’ai une dame qui me tape sur la main et qui me dit: 'Mon papa connaît tout le monde à l’aéroport. Tu poses tes sacs à la bagagerie et on va te chercher un visa. Tu prendras le vol avec moi. Je suis étudiante à Paris, j’y vais aussi'", détaille Tsonga, méfiant de prime abord. "Finalement, elle était vraiment super, a-t-il souri. Elle m’a accompagné dans les bureaux de l’aéroport. J’ai eu le visa en dix minutes. J’ai pris le vol pour Paris avec elle. J’ai pris son adresse et en arrivant, je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs".

Une fameuse aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier !