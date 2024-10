Clara Vlasselaer, Lara Salden et Magali Kempen sorties au premier tour en double

Aux côtés de la Polonaise Urszula Radwanska, Vlasselaer a été battue en deux sets 6-4, 6-2 par la paire formée par la Slovaque Viktoria Hruncakova et la Tchèque Gabriela Knutson. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (66 minutes).

Salden et Kempen, qui forment ensemble la paire tête de série N.1, ont dû courber l'échine face aux Américaines Robin Anderson et Dalayna Hewitt en deux sets 6-3, 6-4 et 1 heure et 17 minutes de match.