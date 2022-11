Classement ATP - Carlos Alcaraz devient aussi le plus jeune joueur à terminer N.1 mondial en fin d'année

(Belga) Carlos Alcaraz est entré dans l'histoire du tennis le 12 septembre 2022. Ce jour-là à 19 ans 4 mois et 7 jours, l'Espagnol, qui venait de remporter l'US Open la veille, est devenu le 28e joueur de l'histoire à devenir N.1 mondial au classement ATP et surtout le plus jeune.

Ce mardi, après l'élimination de son illustre compatriote Rafael Nadal dès la phase de groupes du Masters de Turin (à la suite du gain du premier set par le Norvégien Casper Ruud dans on match face à l'Américain Taylor Fritz), le Murcien est assuré lundi prochain lors de la publication du classement de terminer l'année 2022 au premier rang mondial. Ce faisant, il deviendra là encore, à 19 ans, 6 mois et 16 jours, le plus jeune tennisman à boucler l'année à cette place parmi les dix-huit joueurs qui ont eu cet honneur depuis la création de l'ATP en 1973, il y a cinquante ans. Dans les deux cas, Alcaraz a effacé des tablettes l'Australien Lleyton Hewitt qui avait 20 ans 8 mois et 23 jours quand il a atteint le sommet du tennis mondial le 19 novembre 2001 et 20 ans 10 mois et 7 jours quand il a terminé premier au terme de l'année 2001. Blessé aux abdominaux lors du Masters 1000 de Bercy le 4 novembre, Alcaraz a dû déclarer forfait pour le Masters de Turin. Lundi, Alcaraz entamera sa 11e semaine consécutive au sommet du classement ATP. Novak Djokovic avait terminé N.1 mondial l'année 2021. Il réalisait cette performance pour la septième fois, un record, après 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020. (Belga)