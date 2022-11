Classement ATP: Il ne reste plus que deux Belges dans le top 200

(Belga) Avec le recul de quatre places de Kimmer Coppejans, il ne reste plus que deux joueurs belges parmi les 200 premiers au classement mondial ATP publié lundi.

Traditionnellement en fin d'année, ce classement ne connaît que peu de changements pour ce qui est du haut du tableau avec un duo espagnol en tête pour un duel de génération avec Carlos Alcaraz, 19 ans, devant Rafael Nadal, 36 ans. Le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, complète le podium. Côté belge, si David Goffin campe sur une 53e position au classement mondial, Zizou Bergs gagne lui une place pour figurer au 123e rang. Kimmer Coppejans recule de quatre places et sort du top 200. L'Ostendais, 28 ans, est désormais 203e. Michael Geerts, 263e (+1) et Raphael Collignon, 297e (=), sont les deux seuls autres belges parmi les 300 premiers. Chez les dames, très peu de changements également avec la première place inchangée de la Polonaise Iga Swiatek qui devance la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula. Côté belge, Greet Minnen perd encore une place et pointe au 207e rang. Elles sont quatre belges dans le top 100 avec Elise Mertens, 29e, qui a repris l'entraînement lundi et toujours 5e mondiale en double, Alison Van Uytvanck, 55e, Maryna Zanevska, 81e et Ysaline Bonaventure 96e. Magali Kempen grimpe elle de 12 places pour figurer au 229e rang. (Belga)