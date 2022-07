Classement WTA - Elise Mertens conserve son 30e rang mondial, Zanevska chute de 27 places

(Belga) Le classement mondial des joueuses professionnelles de tennis n'a connu que deux changements dans son top 20, à la lecture d'une hiérarchie publiée lundi par la WTA.

Côté belge, Elise Mertens reste sur sa 30e place mondiale alors que Maryna Zanevska chute de 27 places pour figurer au 99e rang mondial. Zanevska perd ses points conquis lors de sa victoire il y a juste un an au WTA 250 de Gdynia en Pologne. Le seul titre qui figure à son palmarès sur le circuit principal. Zanevska reste dans le top 100 mais redevient la quatrième joueuse belge derrière Elise Mertens, Alison Van Uytvanck 42e mondiale, en recul de deux places et Greet Minnen qui gagne elle 3 rangs et est 96e mondiale. Ysaline Bonaventure est 149e (=) et Kirsten Flipkens, toujours classée, est 181e (-4). La Campinoise a mis un terme à sa carrière en simple à Wimbledon mais poursuit sa route en double sur le circuit. Au sommet de la hiérarchie, la Polonaise Iga Swiatek est toujours solidement assise sur le trône du tennis féminin devant l'Estonienne Annet Kontaveit, 2e et finaliste à Hambourg qui engrange cependant pas mal de points, et la Grecque Maria Sakkari. L'Espagnole Garbine Muguruza, 8e, et la Tchèque Barbora Krejckova, 18e, gagnent toutes les deux une place. Les lauréates du week-end, la Roumaine Irina-Camelia Begu gagne 12 places après son succès à Palerme pour remonter à la 33e place mondiale, elle qui fut 22e en août 2016, alors que l'Américaine Bernarda Para, victorieuse à Hambourg, fait un bond de 27 places pour être 54e, soit son meilleur classement en carrière. Finaliste à Palerme, Lucia Bronzetti, 23 ans, gagne 13 positions pour figurer à la 65e place. En double, Elise Mertens conserve sa place de numéro 1 mondiale. (Belga)