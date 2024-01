Coco Gauff accède aux demi-finales en venant à bout de Marta Kostyuk après deux tie-breaks

L'Américaine Coco Gauff, N.4 mondiale, s'est qualifiée pour sa première demi-finale à l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de la saison de tennis, mardi à Melbourne. La joueuse de 19 ans est venue à bout de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 37) 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-2 après plus de trois heures de jeu.

Gauff a souffert dès la première manche, menée 1-5 avant d'enchaîner cinq jeux consécutifs, en sauvant une balle de set, et de finalement devoir s'imposer au tie-break, après une nouvelle balle de set sauvée, alors qu'elle venait de servir pour le gain de la manche. Après la reprise, c'est Kostyuk qui a dû renverser la vapeur puisque l'Américaine a servi pour le match à 5-3 avant d'être poussée à un tie-break dans lequel l'Ukrainienne a pris le dessus. Le set décisif s'est avéré moins laborieux pour Coco Gauff, qui a remporté les cinq premiers jeux et s'est finalement imposée 6-2.

Pour une place en finale, Gauff affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du titre, ou la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11/N.9), opposées plus tard dans la journée à Melbourne. La lauréate de l'US Open 2023 aura quoi qu'il arrive signé sa meilleure performance sur l'acrylique australien, puisqu'elle n'avait jamais dépassé le 4e tour, les 8e de finale (en 2020 et en 2023) à l'Open d'Australie.