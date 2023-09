Coco Gauff bat Jelena Ostapenko et rejoint le dernier carré à New York pour la 1re fois

Coco Gauff s'est offert le premier billet pour les demi-finales du simple dames de l'US Open de tennis, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, mardi à New York. L'Américaine, 6e mondiale et 6e tête de série, a battu la Lettonne Jelena Ostapenko, 21e mondiale, en deux sets 6-0, 6-2 et 1h08 de jeu sur le Court Arthur Ashe.