Coco Gauff élimine Qinwen Zheng et défiera Iga Swiatek en demi-finales

Coco Gauff, N.3 mondiale et tête de série N.3, a décroché le deuxième ticket pour les demi-finales des Internationaux d'Italie de tennis, le tournoi WTA 1000 de Rome, joué sur terre battue et qui offre 5.509.771 dollars de prix.

Mardi soir, au terme d'un duel inédit, l'Américaine de 20 ans a battu la Chinoise de 21 ans Qinwen Zheng, N.7 mondiale et tête de série N.7, 7-6 (7/4) et 6-1 en quarts de finale. La partie s'est achevée après 1h49, le premier set a duré à lui seul 1h11.

Gauff sera opposée à la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek qui a éliminé dans l'après-midi l'Américaine Madison Keys, 16e mondiale et tête de série N.18, 6-1 et 6-3 en à peine 1 heure et 16 minutes.