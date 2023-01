Coco Gauff et Iga Swiatek au rendez-vous, Collins, finaliste l'an dernier, éliminée

(Belga) Coco Gauff, 7e mondiale, a résisté à la puissance de sa compatriote américaine Bernarda Pera (WTA 41) qu'elle a écartée 6-3, 6-2 pour se hisser en 1/8e de finale de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, vendredi à Melbourne.

Gauff qui affrontera dimanche la Lettone Jelena Ostapenko, 17e mondiale, championne de Roland-Garros 2017 pour une place en quarts. Finaliste l'an dernier à Roland-Garros, l'Américaine de 18 ans n'a jamais dépassé les 8es de finale à Melbourne où elle avait perdu dès le premier tour l'an dernier. Elena Rybakina, 25e mondiale et lauréate à Wimbledon, a elle éliminé dès le troisième tour la finaliste sortante Danielle Collins (WTA 11) 6-2, 5-7, 6-2, vendredi à Melbourne. Au prochain tour, la Kazakhe d'origine russe affrontera la N.1 mondiale Iga Swiatek, demi-finaliste l'an dernier, qui a facilement écarté de son côté l'Espagnole Cristina Bucsa, 100e joueuse du monde et issue des qualifications, sur un score sans appel de 6-0, 6-1 en moins d'une heure de jeu (55 minutes). A 23 ans, Rybakina n'avait jamais dépassé le troisième tour du Majeur australien, atteint en 2020 pour sa première participation. Jessica Pegula, 3e mondiale, s'est qualifiée aussi pour les 8es de finale, ne faisant qu'une bouchée de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 61) 6-0, 6-2 en 1h05. Elle affrontera dimanche la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 23), victorieuse à Roland-Garros en 2021. L'Américaine se promène depuis le début du tournoi: en trois matchs, elle n'a passé que 3h35 sur le court, son match le plus long ayant été celui du deuxième tour contre la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 38) qui l'a poussée au tie break du second set. Au total, Pegula n'a lâché que onze jeux sur ses trois premiers tours, dont huit contre Sasnovich. (Belga)