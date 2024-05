Coco Gauff valide sa place en huitièmes de finale

Gauff, 3e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-4 contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 32e mondiale et tête de série N.30, au bout d'une heure et 34 minutes sur le court Philippe-Chatrier.

L'Américaine, 20 ans, affrontera l'Italienne Elisabetta Cocciaretto, 51e mondiale, qui a battu la Russe Liudmila Samsonova, 17e mondiale et tête de série N.17, en deux sets 7-6 (7/4), 6-2.