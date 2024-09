Collignon s'incline face à Van de Zandschulp et les Pays-Bas prennent l'avantage

Raphaël Collignon (ATP 194) n'est pas parvenu à créer l'exploit contre Botic van de Zandschulp (ATP 68), dans le premier match du premier duel de la phase de poules de la Coupe Davis entre la Belgique et les Pays-Bas. Le Néerlandais a empoché le premier point, vendredi à Bologne en Italie, à l'issue d'une rencontre conclue en deux sets serrés, 7-5, 7-6 (8/6). La partie a duré deux heures.

Ce sont les deux leaders respectifs de leur équipe qui s'affronteront dans le deuxième simple, potentiellement décisif. Zizou Bergs (ATP 72) devra renverser Tallon Griekspoor (ATP 39) pour entretenir l'espoir et mettre le destin de la rencontre entre les mains de la paire Sander Gillé/Joran Vliegen. Le duo, 32e mondial en double, jouerait alors une balle de match en soirée contre Robin Haase et Wesley Koolhof (ATP 63 et 16 en double).

L'Italie (le 13 septembre) et le Brésil (le 14 septembre) seront les prochains adversaires de l'équipe belge. Les deux meilleures nations de la poule se qualifieront pour les Finales de la Coupe Davis à Malaga, en Espagne, en novembre. Chaque rencontre se déroule au meilleur des trois matchs, avec deux simples et un double.