Collins rejoint Keys en finale pour un duel 100% américain

L'Américaine Danielle Collins, 12e mondiale, a battu 7-6 (7-3), 6-2 l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, (WTA 56) vendredi en demi-finale du tournoi WTA 500 de Strasbourg et affrontera samedi en finale sa compatriote Madison Keys (WTA 16), tombeuse de la Russe Liudmila Samsonova (WTA 19).

Après avoir bien résisté au premier set, Kalinina, 27 ans, a lâché prise dans la seconde manche, non sans lutter, au second set, visiblement émoussée par son quart de finale joué dans la matinée. Elle avait alors créé la surprise en terrassant en trois sets Marketa Vondrousova, 6e mondiale et tenante du titre à Wimbledon (5-7, 6-3, 6-2).

Ce match, dernier des quarts de finale, avait été décalé après une journée de jeudi très perturbée par la pluie.