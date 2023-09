Colsaerts, vice-capitaine européen de la Ryder Cup : 'Un sentiment d'honneur énorme"

"À titre personnel, c'est une expérience incroyable de pouvoir faire partie de cette aventure à l'intérieur du noyau", a-t-il confié samedi à Paris. "J'ai déjà eu beaucoup de chance de pouvoir disputer une Ryder Cup en tant que joueur. Mais là, faire partie du staff et devoir gérer certaines missions durant la semaine va être quelque chose d'extraordinaire. Quand on me parle de la Ryder Cup, j'en attrape des frissons. C'est une satisfaction énorme, un sentiment d'honneur énorme."

"En fait, je travaillais pour la télévision anglaise lors de la Race to Dubai et j'avais reçu un message de Luke Donald qui me demandait si on pouvait se voir", a-t-il expliqué. "J'en avais déjà discuté un peu avec Thomas Björn, qui avait déjà, lui, été nommé vice-capitaine, et j'avais donc la puce à l'oreille. J'ai toujours montré un certain amour pour cette compétition. J'ai eu énormément de chance d'y figurer extrêmement bien. Tout cela a joué en ma faveur. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une mission, qui sera de gagner cette rencontre, car nous avons sacrément perdu la dernière fois (NdlR : 19-9). J'espère que cela se mettra bien à tous les niveaux, que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice. Et surtout, que les mecs vont bien jouer et leur mettre une dose (sic)."